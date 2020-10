Incidente in monopattino nella notte a Milano, due feriti

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Un altro incidente a bordo di un monopattino elettrico ha causato due feriti la scorsa notte in via Costanza Arconati a Milano.

Un uomo di 32 anni ha riportato un trauma facciale ed è ricoverato al Policlinico, così come una donna di 34 anni.

Viaggiavano sullo stesso mezzo elettrico e sono caduti.

Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco. (ANSA).