Francesco De Gregori, la storia delle canzoni a 'Insieme'

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Grande attesa per l'incontro con Francesco De Gregori, il 4 ottobre alle 19.00 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, evento clou e sold out dell'ultima giornata della prima edizione di 'Insieme' , il Festival dei Lettori, Autori ed Editori. De Gregori presenterà con il Premio Strega Sandro Veronesi 'Francesco De Gregori. I Testi' (Giunti), a cura di Enrico Deregibus, studioso e cultore della canzone d'autore italiana, presente all'incontro.

E dal 4 dicembre De Gregori sarà in concerto al Teatro Dal Verme, a Milano, con 'Off The Record', dopo il grande successo di pubblico e di critica ottenuto con la serie di concerti realizzati dal 28 febbraio al 27 marzo 2019 al Teatro Garbatella di Roma.

Appena arrivato in libreria 'Francesco De Gregori. I Testi' ripercorre la storia delle sue canzoni, da quando a 21 anni, nel 1972, con l'amico Antonello Venditti pubblicò il primo disco 'Theorius Campus'. L'anno dopo debuttò come solista con 'Alice non lo sa' e da allora sono venuti più di venti album in studio e pochi meno dal vivo. In quasi cinquant'anni di attività De Gregori ha scritto più di duecento testi. Nelle oltre 700 pagine del libro Deregibus annota e commenta i brani in una radiografia approfondita di come sono nati e si sono sviluppati, indagandone le numerosissime sfaccettature, con rivelazioni inedite.

Le prime date di 'Off The Record' che fin dal titolo si annuncia come un concerto particolarmente "confidenziale" sono il 4-5 e 6 dicembre al Teatro Dal Verme di Milano. Durante le serate De Gregori e la sua band: Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Carlo Gaudiello al piano e tastiere e Paolo Giovenchi alle chitarre, proporranno una scaletta "molto variabile e quasi improvvisata".

'Off The Record' si inserisce nel calendario del Teatro Dal Verme come anteprima del progetto 'La Casa della Musica, I Pomeriggi Musicali'. (ANSA).