Esonda il lago di Como, chiusa una corsia sul lungolago

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - E' salito e continua a salire il livello del lago di Como. In città è stata chiusa una corsia della strada sul lungolago e vengono montate le paratie in vista di una ulteriore ondata con il probabile allagamento di piazza Cavour, un po' come accade con l'acqua alta a Venezia, dove oggi è stata alzato il Mose. Deviati gli autobus. (ANSA).