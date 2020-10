Carceri: a Opera apre 'Freedom', maneggio e ranch

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - All'interno del carcere di Opera da oggi è aperto Freedom, un centro che include maneggio, ranch e fattoria didattica.

Si tratta di una struttura - realizzata grazie alle Giacche Verdi Onlus con il sostegno di Fondazione Cariplo - in cui i detenuti potranno imparare mestieri come quelli di maniscalco, artiere e sellaio ma anche dove gli esterni potranno venire.

L'accesso al maneggio è infatti aperto e a prezzi contenuti.

L'obiettivo è soprattutto di accogliere ragazzi diversamente abili.

Oltre ai cavalli, sequestrati alla criminalità organizzata, nel ranch sono presenti altri animali: asini, maialini thailandesi, pavoni, tartarughe e pappagalli. Al momento sono due i detenuti che lavorano al centro ippico, uno come maniscalco, che si è formato con le Giacche verdi, e l'altro che si occupa degli animali.

"Un esempio di buone prassi" lo ha definito il garante per i detenuti della Lombardia Carlo Lio, che ha partecipato all'inaugurazione fra gli altri con il direttore di Opera Silvio Di Gregorio, il comandante Amerigo Fusco e Simona Ventura.

Si tratta di "opere - ha aggiunto Lio - che diffondono speranza non solo negli istituti di pena ma anche nella società". (ANSA).