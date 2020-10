Milano-Cortina: Spadafora, ok lavoro

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - "Oggi sono stato negli uffici della Fondazione Milano-Cortina 2026. Ho potuto vedere con i miei occhi l'impegno, il lavoro e l'entusiasmo degli organizzatori, che hanno la grande fortuna di proiettarsi nel futuro e immaginare come sarà il mondo tra sei anni, quando i Giochi olimpici e Paralimpici 2026 saranno realtà". Così, sulla propria pagina Facebook, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

"Ringrazio Vincenzo Novari, ceo della Fondazione, per l'accoglienza ricevuta e, soprattutto, per il suo lavoro visionario e professionale grazie al quale il nostro Paese riuscirà a cogliere tutte le straordinarie opportunità di questo evento internazionale", conclude. (ANSA).