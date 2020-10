Legnano; Toia, presidio legalità in ex Tribunale

(ANSA) - LEGNANO (MILANO), 02 OTT - "Istituire uno sportello fisico all'interno dell'ex Tribunale di Legnano per contrastare le attività criminali". Lo ha proposto la candidata sindaco del centrodestra Carolina Toia in un incontro sul tema "Legnano, legalità, antimafia e trasparenza" che si è svolto oggi a Villa Sant'Uberto a Busto Arsizio (Varese).

"La lotta alla criminalità organizzata è centrale nella nostra idea di amministrazione. Per questo abbiamo pensato che sarebbe importante dedicare uno spazio ad hoc, un presidio di legalità proprio negli uffici dell'ex Tribunale di Legnano - ha sottolineato Carolina Toia -, simbolo per antonomasia del rispetto della legge. Una modalità che crediamo possa avvicinare l'amministrazione comunale ai cittadini nel contrasto delle attività illecite. La proposta di uno spazio dedicato, unito all'istituzione di una commissione antimafia, siamo convinti possa dare l'attenzione necessaria ad un tema vitala per Legnano". (ANSA).