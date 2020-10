La pancia lo sa, guida stomaco intestino

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Mangiamo cibi sbagliati? Accumuliamo troppo stress a casa o al lavoro? Abbiamo preoccupazioni così sedimentate che ormai non ci facciamo più nemmeno caso? La pancia lo sa e, in un certo senso, conosce cose che noi stessi ignoriamo. Per questo dovremmo imparare ad ascoltarla per stare meglio, secondo Silvio Danese, gastroenterologo responsabile dell'Immuno center della clinica Humanitas di Milano, di cui esce ora in libreria 'La pancia lo sa'.

Il libro, che inaugura la collana Sonzogno 'Scienze per la vita', ideata e diretta da Eliana Liotta, è una guida per comprendere i segnali dello stomaco e dell'intestino e rimettere in sesto corpo e mente. Danese conduce il lettore alla comprensione di sé attraverso i segnali che arrivano dal basso. Del resto già gli antichi avevano capito ciò che oggi confermano gli studi scientifici, e cioè che l'intestino e lo stomaco sono cruciali per lo stato di salute generale. Da loro dipendono i livelli infiammatori dell'organismo, l'abilità del sistema immunitario nel fronteggiare i virus e i malanni, il metabolismo e dunque il peso, l'umore e il modo in cui ci rapportiamo agli altri. Pagina dopo pagina, l'autore, forte della pratica clinica in ospedale e dell'impegno nella ricerca, descrive gli stili di vita e le strategie che consentono all'apparato digerente di diventare il migliore alleato della longevità e di un'esistenza più serena.

Che cosa portare e non portare in tavola, quando sospettare che un alimento sia un nemico, come allontanare l'ansia con pratiche semplici e alla portata di tutti. Silvio Danese fa anche chiarezza sui problemi più comuni e sui test seri per diagnosticarne la causa, che si tratti di cattive abitudini alimentari, di sensibilità non celiaca al glutine, di un'infezione o di una patologia cronica.

Per la stessa collana è prevista l'uscita nel 2021 di altri 4 libri: 'Uomini che piacciono alle donne' di Emmanuele A.

Jannini, 'Hai da spegnere?' di Giulia Veronesi, 'La cronodieta' di Eleonora Poggiogalle e 'I magnifici 20 per il sistema immunitario' di Enzo Spisni. (ANSA).