La Fondazione Prada lancia progetto 'Human Brains'

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Dalla neurobiologia alla filosofia, dalla psicologia alla neurochimica, dalla linguistica all'intelligenza artificiale Fondazione Prada lancia "Human Brains", un programma di mostre, convegni, incontri pubblici e attività editoriali previsto tra novembre 2020 e novembre 2022.

Il progetto è il risultato di una ricerca sviluppata in collaborazione con un comitato scientifico, presieduto da Giancarlo Comi.

Il primo appuntamento è il convegno online "Culture and Consciousness" che si terrà dal 9 al 13 novembre, focalizzate sullo studio della coscienza nell'ambito delle neuroscienze. Le prime due discussioni, che vedranno la partecipazione della neuroscienziata Mavi Sanchez-Vives e del neurobiologo Jean-Pierre Changeux, e della neurobiologa Eve Marder e del neuroscienziato Antonio Damasio, esploreranno i fondamenti biologici della coscienza.

Le altre due discussioni tra il neurolinguista Andrea Moro e lo psicologo cognitivo Stanislas Dehaene e tra l'antropologo Ian Tattersall e il neuroscienziato Idan Segev affronteranno la nozione di coscienza in relazione agli studi antropologici, il ruolo fondamentale del linguaggio e dei suoi rapporti con la sfera emotiva e affettiva per arrivare a formulare riflessioni sulle evoluzioni future degli studi e sui tentativi di creazione di macchine pensanti. La discussione finale tra lo psichiatra e neuroscienziato Giulio Tononi e il filosofo Michele Di Francesco sarà un momento di confronto sulla questione complessa della coscienza.

Il secondo capitolo di "Human Brains", in programma nel 2021 nella sede di Milano di Fondazione Prada, sarà costituito da un convegno internazionale integrato da un progetto espositivo. Nel 2022, in occasione della Biennale Arte, la sede di Fondazione Prada a Venezia ospiterà una mostra curata da Udo Kittelmann.

(ANSA).