Bere acqua aiuta a proteggere il sorriso

Oltre a dentifricio e spazzolino, un aiuto per proteggere il sorriso arriva anche dall'acqua: lo si evince dal focus che In a Bottle ha dedicato al tema salute e benessere in occasione della Giornata Mondiale del Sorriso, il 4 ottobre.

Secondo i dati dell'American Dental Association, bere acqua contenente fluoro ha ridotto la carie dentaria, una delle malattie croniche più comuni in tutto il mondo, fino al 25%.

Inoltre, l'acqua aiuta a ridurre l'impatto delle macchie, sciacquando via le particelle persistenti sui denti come quelle del caffè e contribuisce ad avere un alito fresco, dato che spesso l'alitosi è causata dalla disidratazione o dai residui in bocca dei cibi.

L'acqua contribuisce anche a mantenere il giusto ph in bocca.

Mentre un livello di pH neutro è 7,0, cibi e bevande acidi come la soda o la frutta possono spostare quel livello fuori equilibrio, contribuendo all'erosione dell'acido nella bocca e dello smalto. Ma l'acqua fluorata può proteggere lo smalto dagli acidi. (ANSA).