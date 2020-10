Allarme per frana, 15 evacuati nel Varesotto

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Quindici persone hanno dovuta lasciare le loro case nel comune di Cittiglio, nel Varesotto, per i movimenti franosi nel versante sud del Sasso del ferro. Il sindaco Fabrizio Anzani, ha infatti ordinato lo sgombero preventivo di quattro villette. Lo riporta la Prealpina.

"Non esagero dicendo che siamo di fronte ad una vera e propria calamità naturale dalle conseguenze inimmaginabili - ha detto - Quanto avvenuto nei giorni scorsi a Luvinate (dove un runner, a causa del maltempo, è morto travolto dal torrente in piena, ndr) e altrove potrebbe replicarsi anche qui, calcolando che i movimenti franosi sono in atto appena sopra la strada tagliafuoco che non dista molto né dalla strada provinciale di Laveno, né dalla linea ferroviaria".

"Da Regione Lombardia - ha aggiunto - è subito arrivato un geologo per il sopralluogo e questo va benissimo, ma la richiesta è che ad esso facciano seguito soluzioni strutturali e non più temporanee". (ANSA).