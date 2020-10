Covid: Festa del Torrone premia 4 donne

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Sasha Achilli, la filmMaker che ha firmato un docufilm sull'emergenza Coronavirus all'ospedale di Cremona; Lena Yokoyama, la violinista che suonò sul tetto dell'ospedale di Cremona durante il lockdown, trasmettendo un segnale di speranza a tutto il mondo; Elena Pagliarini, l'infermiera dell'Asst di Cremona, protagonista dello "scatto rubato" durante un estenuante turno di lavoro durante i mesi più drammatici della pandemia; Francesca Mangiatordi, medico di pronto soccorso all'ospedale Maggiore di Cremona che scattò la foto divenuta simbolo del Coronavirus. Sono le quattro donne che hanno rappresentato il territorio cremonese, uno dei centri più colpiti dalla pandemia, alle quali verrà consegnato il Premio Torrone d'Oro. La notizia è stata data durante la presentazione della edizione speciale della Festa del Torrone 2020 in calendario dal 16 al 18 ottobre a Cremona alla presenza dell'assessore regionale Lara Magoni, del sindaco, Gianluca Galimberti, dell'assessore comunale Barbara Manfredini e del rappresentante SGP Events. Stefano Pelliciardi. Il Premio Bontà verrà invece conferito allo pneumologo cremonese Giancarlo Bosio che ha lottato in prima linea contro il Covid19 ed ha trascorso gli ultimi mesi prima della pensione in trincea.

"Grazie al turismo enogastronomico - ha detto Lara Magoni - è possibile vivere esperienze uniche, come quelle che può offrire Cremona grazie all'arte, alla cultura e alle sue tradizioni centenarie. Un luogo che merita di tornare ad essere meta turistica privilegiata della Lombardia". Tra la tante iniziative e degustazioni. l'iniziativa dell'azienda Rivoltini di una Lombardia in versione torrone over size, alta sei metri, e l'assegnazione del titolo "Ambasciatore del Gusto 2020" al pasticcere Alessandro Del Trotti.

"Non vogliamo fermarci - ha detto il sindaco Galimberti - e la ripartenza deve poter contare su un sempre rinnovato e continuo slancio che consenta di superare i nuovi ostacoli recentemente sorti. Lo si sta facendo e l'anteprima 2020 della Festa del Torrone ne è la dimostrazione. "L'anteprima della festa è un segnale di speranza - ha detto Stefano Pellicciardi - per un ritorno alla normalità che tutti auspichiamo. Quest'anno il palinsesto di spettacoli e appuntamenti è molto più ridotto rispetto agli altri anni, ci sarà un numero di espositori più esiguo, ma l'evento rimarrà immutato".