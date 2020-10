Coronavirus: in Lombardia 324 positivi, cinque morti

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Con 24.691 tamponi effettuati è di 324 il numero di nuovo positivi al Coronavirus in Lombardia.

Sono 35 i ricoverati in terapia intensiva, uno più di ieri, mentre 298 i pazienti negli altri reparti (-(-8) , mentre sono cinque i deceduti, il che porta il totale complessivo a 16.960.

Per quanto riguarda le Province, 168 sono i casi registrati a Milano (di cui 110 in città), 39 a Varese, 25 a Brescia, 22 a Monza, 20 a Pavia, 18 a Bergamo, 9 a Como, 8 a Lodi, 5 a Mantova e uno a Cremona, Lecco e Sondrio. (ANSA).