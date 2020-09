Innovazione: Montan, Festival futuro per capire trend mondo

(ANSA) - VENEZIA, 30 SET - L'obiettivo del Festival del Futuro, in programma a Verona dal 19 al 21 novembre, è "portare a tutti una prospettiva di interpretazione di quello che sta succedendo nel mondo, a maggior ragione dopo quello che è accaduto con la pandemia". Così Matteo Montal, ad del gruppo editoriale Athesis e co-promotore del Festival del Futuro, ha sintetizzato l'intento della manifestazione, giunta quest'anno alla sua seconda edizione. "Il Festival del futuro è una serie di convegni, oggi a Brescia, a metà ottobre a Vicenza, a Verona dal 19 al 21 novembre, con una serie di approfondimenti e talk su grandi temi con grandi speaker che vengono da uno straordinario panel di collaboratori e contributori della Harward Business Review", promotore con Athesis ed Eccellenze d'Impresa della manifestazione. "Ma il festival - ha aggiunto Montan - è anche una fiera in presenza dell'innovazione e della tecnologia, in parallelo ci sarà una esibizione a Verona Fiera con cui toccare con mano la tecnologia di un centinaio di start up innovative e favorire il contatto tra chi fa e chi cerca innovazione" Per Enrico Sassoon, direttore della Harvard Business Review Italia, bisogna "bisogna riflettere su discontinuità importanti come quella della pandemia. Ma prima - ha osservato - abbiamo avuto una discontinuità sul clima, in relazione al quale abbiamo poco tempo per prendere decisioni fondamentali. Prima ancora abbiamo avuto la crisi finanziaria dieci anni fa, prima ancora c'è stato internet". Insomma "i grandi cambiamenti accadono e viviamo costantemente il cambiamento, se non ci prepariamo per il futuro nel momento in cui arriva siamo superati e già perdenti". (ANSA).