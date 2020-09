Coronavirus: 201 nuovi casi in Lombardia e quattro morti

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Sono 201 (di cui 22 'debolmente positivi' e 6 a seguito di test sierologico) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 18.804 tamponi effettuati (totale complessivo): 2.108.944), con una percentuale pari all'1%.

Quattro i decessi ( totale complessivo: 16.955). In terapia intensiva sono ricoverati in 34 (+1) mentre quelli non non in terapia intensiva sono 306 (-9) (ANSA).