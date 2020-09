Terrorismo: Brignoli 'felice' di tornare con 4 figli

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Alice Brignoli, la moglie del militante dell'Isis italiano di origine marocchina Mohamed Koraichi, arrestata in Siria dai carabinieri del Ros, con l'accusa di associazione a delinquere con finalità di terrorismo, è "felicissima" di tornare in Italia assieme ai suoi 4 figli (uno è nato in Siria), anche se lei finisce in carcere e i suoi figli verranno affidati ad una comunità. E' quanto si è appreso in relazione alle indagini del Ros dei carabinieri, coordinate dal capo del pool antiterrorismo milanese Alberto Nobili e dal pm Francesco Cajani.

Il marito delle donna, da quanto si è saputo, è morto in Siria. L'ordinanza è stata firmata dal gip Manuela Cannavale.

(ANSA).