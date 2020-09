Terrorismo: arrestata dal Ros in Siria Alice Brugnoli

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Alice Brignoli, moglie del militante dell'Isis italiano di origine marocchina Mohamed Koraichi, è stata arrestata in Siria dai carabinieri del Ros, con l'accusa di associazione a delinquere con finalità di terrorismo. Gli uomini del Ros hanno anche rintracciato i 4 figli della donna e li hanno rimpatriati. Nel 2015 Brignoli e Koraichi, secondo quanto ricostruito dalle indagini, hanno lasciato l'Italia per raggiungere il Califfato, portandosi dietro i loro tre figli: una volta in Siria, Koraichi - che sarebbe morto - ha partecipato direttamente alle operazioni militari dell'Isis mentre la Brugnoli avrebbe ricoperto un "ruolo attivo - dice il Ros - nell'istruzione dei figli alla causa del jihad". La misura cautelare è stata emessa dal Gip di Milano su richiesta della direzione distrettuale antiterrorismo.

La donna, dice il capo del pool antiterrorismo di Milano Alberto Nobili, è "felice" di tornare in Italia, anche se andrà in carcere. "Questa è una bellissima storia italiana - aggiunge - che evidenzia anche le grandi capacità delle forze dell'ordine italiane e la forza della cooperazione internazionale". (ANSA).