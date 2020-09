Teatro: Piccolo, aumento consiglieri Cda per superare stallo

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Un allargamento del Consiglio di amministrazione del Piccolo Teatro di Milano, da sei membri a otto, per scavalcare l'ostruzionismo dei due consiglieri di Regione Lombardia, che hanno più volte disertato le sedute per la designazione del nuovo direttore, che prenderà il posto di Sergio Escobar.

Sembra essere questa la soluzione trovata dagli altri soci del Cda del teatro, come recita l'ordine del giorno della seduta convocata per giovedì mattina: "nomina per cooptazione di due consiglieri secondo il dettato di cui all'articolo 10 della statuto vigente". La soluzione metterebbe così in un angolo la Regione Lombardia e i suoi due consiglieri che non riuscirebbero più a fare ostruzionismo con un consiglio allargato. (ANSA).