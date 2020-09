Parla la 'smemorata' di Vigevano', è una donna straniera

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Ha cominciato a parlare, con molta difficoltà, ma i medici hanno capito che è straniera, la donna che si è presentata ai primi di luglio al pronto soccorso di Vigevano (Pavia) sostenendo di essere Julia Roberts e che ora è ricoverata in Psichiatria a Pavia.

Lo scrive la Provincia pavese la quale spiega infatti che la donna ha cominciato a rispondere alle domande della Polizia e si spera di darle presto un'identità.

La donna era stata trovata ubriaca alla stazione di Mortara e , portata al pronto soccorso, era stata dimessa ma aveva vissuto per qualche tempo nella sala d'aspetto dell'ospedale in quanto non dava fastidio a nessuno, anzi, era stata aiutata da medici, infermieri e parenti di altri degenti. Poi il ricovero in psichiatria e , apparentemente, un lento ritorno della memoria. (ANSA).