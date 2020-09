Da Facebook due mln a Pmi italiane

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Facebook lancia un programma di sovvenzioni del valore di 2 milioni di euro rivolto a circa 580 piccole imprese con sede a Milano, Roma e zone limitrofe, dove la società californiana ha un ufficio. Il sostegno - spiega il social network - è una combinazione di contributi economici e crediti pubblicitari per aiutare le piccole imprese colpite dal coronavirus a riavviare, ristrutturare e risanare la propria attività. Le candidature sono aperte da oggi.

In base alla recente indagine "Global State of Small Business Report", condotta da Facebook insieme all'Ocse e alla Banca Mondiale, due Pmi italiane su tre (66%) hanno subito un calo delle vendite rispetto allo stesso mese dello scorso anno, e il 27% ha ridotto il numero di dipendenti a seguito della pandemia.

"Il programma di sovvenzioni per le Pmi vuole aiutare concretamente le imprese, rendendo disponibili sovvenzioni per le spese essenziali - come tenere le luci accese e aiutarle a pagare i dipendenti - e fornire crediti pubblicitari per generare fatturato attraverso il marketing e le vendite online", spiega Facebook. (ANSA).