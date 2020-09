Calcio: Conte, mercato? Spero finisca presto

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Sul mercato, la parola spetta ai dirigenti ma comunque spera si chiuda presto: e' il pensiero del tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita contro il Benevento. "Su questo argomento - dice - è meglio che rispondano i dirigenti ma non vedo l'ora che questo periodo di mercato finisca perche' le notizie, vere o false che siano, possono creare non troppa serenità ai giocatori". Anche su Nainggolan, Conte rinvia ai dirigenti. Sulla regola dei cinque cambi, non entra nella polemica: "C'è chi decide e noi ci dobbiamo adeguare". (ANSA).