Terrorismo: pm, è bellissima storia italiana

(ANSA) - MILANO, 29 SET - "E' una bellissima storia italiana, che evidenzia anche le grandi capacità delle forze dell'ordine italiane e la forza della cooperazione internazionale". Così il capo del pool antiterrorismo milanese, il pm Alberto Nobili, parla con l'ANSA della vicenda di Alice Brignoli, la moglie del militante dell'Isis italiano di origine marocchina Mohamed Koraichi, che è stata arrestata in Siria dai carabinieri del Ros, con l'accusa di associazione a delinquere con finalità di terrorismo. La donna è stata riportata in Italia assieme ai 4 figli e si è detta "felice" di rientrare. Il marito è morto in Siria. (ANSA).