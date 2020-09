Sospiro sollievo Milan, nessuna frattura per Rebic

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Nessuna frattura per Ante Rebic. Lo comunica il Milan in una nota, spiegando che il giocatore in seguito alla lussazione al gomito subita durante la partita contro il Crotone "è stato sottoposto ad esame TAC che ha confermato l'assenza di fratture e ad ulteriori indagini che hanno escluso complicanze vascolo-nervose periferiche. Fra una decina di giorni è prevista una risonanza di controllo con valutazione specialistica". (ANSA).