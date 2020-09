Innovazione si incontra live, torna Festival Futuro Verona

(ANSA) - VERONA, 28 SET - Il confronto sull'innovazione riprende dal vivo il prossimo novembre (19-21) a Verona con il ritorno del "Festival del Futuro", Un'occasione che metterà insieme economisti e scienziati per immaginare le rotte dei prossimi decenni, condividere tecnologie e opportunità di business per ripartire dopo il lockdown. Sarà il primo appuntamento live, nei padiglioni della Fiera di Verona, nel quale la comunità dell'innovazione italiana potrà incontrarsi dopo lo stop dell'emergenza sanitaria. Promosso dalla piattaforma scientifica di cui fanno parte Eccellenze d'Impresa, Harvard Business Review Italia e Gruppo editoriale Athesis, sarà preceduto da due appuntamenti introduttivi, il 30 settembre a Brescia (in Camera di Commercio) , il 22 ottobre a Vicenza. Alla manifestazione scientifica si affianca quest'anno Experience the Future, il luogo (online e onlife) dove le Pmi vanno a caccia di tecnologia e trovano nuovi partner per i loro progetti di Open Innovation. L'area espositiva ospiterà gli stand di startup,, pmi innovative, centri di ricerca, incubatori. (ANSA).