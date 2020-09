Influenza: Lombardia attende vaccini,campagna a fine ottobre

(ANSA) - MILANO, 28 SET - La Regione Lombardia si è assicurata l'arrivo di 2,5 milioni di dosi di vaccino anti-influenzale, che però non sono ancora arrivate. Con i tempi dell'industria le prime consegne arriveranno per metà ottobre, e a fine mese le altre, e quindi la campagna vaccinale inizierà tra il 15 e il 25 ottobre. A dirlo è Marco Trivelli, direttore generale Welfare della regione Lombardia, a margine di un convegno organizzato dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale salute donna e di genere).

"Noi abbiamo i vaccini per coprire tutta la popolazione a rischio, quindi la popolazione anziana, fragile, gli operatori sanitari - ha spiegato Trivelli - Abbiamo circa 2,5 milioni di dosi, quindi il 100% in più rispetto all'anno scorso". Dosi che però non sono ancora arrivate. "I vaccini arrivano con i tempi dell'industria - prosegue Trivelli - quindi per metà ottobre le prime consegne, e per fine ottobre le altre".

La campagna vaccinale inizierà "per fine ottobre, tra il 15 e il 25 ottobre - conclude - L'attenzione è però quella di tutelare la popolazione da monitorare e da vaccinare".

Sulle farmacie, in "grande difficoltà di approvvigionamento del vaccino per quanti vorranno farlo volontariamente - conclude - cercheremo di aiutarle, ma innanzitutto bisogna proteggere la popolazione target". (ANSA).