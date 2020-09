Tiro a volo: Tricolori Fossa; vincono Jezzi e Bernasconi

(ANSA) - LONATO DEL GARDA, 27 SET - E' Alessia Jezzi, 24enne carabiniere di Chieti la vincitrice del titolo italiano ai Tricolori di Fossa olimpica, specialità del tiro a volo, conclusisi oggi sulle pedane del Tav Concaverde a Lonato. La Jezzi ha preceduto le due big della nazionale, Silvana Stanco e l'olimpionica di Londra Jessica Rossi.

La Jezzi ha vinto con 42/50 contro i 39/50 della Stanco e i 29/40 della Rossi, nell'impianto in cui nel 2015 conquistò il suo primo grande titolo, il Mondiale Junior.

La finale maschile è stata messa in forse per la pioggia battente, poi si è svolta e ha regalato emozioni, in particolare con il duello tra i due tiratori laziali, Emanuele Bernasconi, 45 anni romano, e Valerio Grazini, 28enne di Viterbo, due carabinieri. Alla fine hanno prevalso la freddezza e l'esperienza di Bernasconi, oro per 45-43. Terzo posto per Lorenzo Ferrari (33/40).

Così si chiude quella che il ct azzurro Albano Pera definisce "un'annata durissima. Spero che nel 2021 il Covid 19 ci permetterà di disputare gare internazionali, ne abbiamo estremamente bisogno per gestire al meglio la preparazione per l'Olimpiade di Tokyo". Chiosa finale del presidente della Fitav Luciano Rossi: "Stagione anomala, ma gestita in modo eccellente dal nostro mondo,. Il prossimo anno ci aspettano tante gare, una su tutte, l'Olimpiade, dove cercheremo di onorare la nostra tradizione ". (ANSA).