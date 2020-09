Accende sigaretta ma incendia abiti, ustionata

(ANSA) - PONTIDA (BERGAMO), 27 SET - Si stava accendendo una sigaretta, quando i vestiti che indossava hanno preso fuoco ed è rimasta ustionata. L'episodio ai danni di una donna di 65 anni, stamattina a Pontida. La donna ha riportato ustioni al torace, all'addome e a una mano. E' stata medicata dal 118 e trasferita in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: l'episodio poco dopo le 7 in via Colombo. (ANSA).