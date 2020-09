Tampone ancora positivo per Berlusconi, prosegue isolamento

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Silvio Berlusconi è ancora positivo al Covid a quasi un mese di distanza dal contagio. Lo scrive Il Corriere della Sera secondo il quale gli ultimi controlli a cui si è sottoposto il leader di Forza Italia, costantemente seguito dal professor Alberto Zangrillo, hanno evidenziato la permanenza della positività al coronavirus anche se l'ex presidente del Consiglio, secondo il quotidiano, avrebbe rassicurato familiari ed amici: "Non ho sintomi. Mi sento come un leone in gabbia".

Berlusconi aveva lasciato l'ospedale San Raffaele, dove era stato ricoverato, una decina di giorni fa per tornare a casa. Il 29 settembre il presidente di Forza Italia compie 84 anni ma non sono state programmate feste né appuntamenti particolari, sia per limitare al minimo gli impegni sia per evitare qualsiasi possibilità di contatto. (ANSA).