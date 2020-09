'Lecco-Bergamo, strada dimenticata', corteo protesta sindaci

(ANSA) - CISANO BERGAMASCO (BERGAMO), 26 SET - Una manifestazione di protesta organizzata dai sindaci della zona ha bloccato, a Cisano Bergamasco, la Bergamo-Lecco, strada da anni calvario per traffico e inquinamento. "Qui non si muove nulla - sottolinea amareggiato il sindaco di Cisano, Andrea Previtali - e non è solo per il traffico che da sempre paralizza la strada che collega Lecco a Bergamo, ma soprattutto perché le ripetute promesse di una nuova arteria che sollevi i centri abitati, rimangono sempre al palo dell'agenda politica da decenni".

Per questo i sindaci, invitando anche i cittadini, hanno organizzato la manifestazione di protesta con un corteo che è partito dal piazzale davanti al Comune di Cisano Bergamasco, seguito dagli interventi sul palco.

I primi cittadini si sono messi dietro lo striscione 'La Lecco-Bergamo, una strada dimenticata' e hanno manifestato il loro dissenso per un disinteresse che, a loro dire, rischia di uccidere il tessuto economico della zona. (ANSA).