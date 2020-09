Commisso, Inter grande squadra ma meritavamo pari

(ANSA) - MILANO, 26 SET - "Questo è il calcio, si vince e si perde in pochi minuti. L'Inter è forse la squadra migliore d'Italia, noi siamo giovani e siamo più forti dell'anno scorso.

Ci stava un pareggio oggi, eravamo avanti per due volte e non l'abbiamo chiusa. Loro hanno messo dei cambi da 40 milioni l'uno alla fine, sono fortissimi". Lo ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, intervistato da Dazn dopo il ko con l'Inter. "Se Chiesa resta? Vediamo, nell'ultima settimana tutto può succedere. Il mercato non è ancora finito. Ho sempre detto che l'obiettivo è stare a sinistra della classifica. Sono fiducioso, faremo meglio della scorsa stagione. Siamo più avanti dell'anno scorso, abbiamo una buona squadra", ha concluso.

(ANSA).