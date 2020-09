Sequestro 100 Kg di marijuana in furgone

(ANSA) - COMO, 24 SET - Un furgone sospetto ha portato i finanzieri a operare una perquisizione in una casa e a trovare 100 chili di droga. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco (Como), infatti, a Cantello (VA), hanno perquisito un'abitazione dove, poco prima, era stato notato entrare un furgone intercettato a Rodero (Como), proveniente dalla Sardegna.

Così, con le unità cinofile del Gruppo di Ponte Chiasso (Como) si sono focalizzati sul mezzo di trasporto nel cui doppio fondo, posto al di sotto del vano di carico e apribile con un sofisticato congegno meccanico, sono state ritrovate 126 buste di cellophane contenenti oltre 100 chili di marijuana, per un valore di vendita al dettaglio stimato in oltre mezzo milione di euro.

Il corriere della droga, un uomo di origini sarde, di 39 anni, è stato arrestato, mentre il proprietario di casa (dove è stata trovata una piccola quantità di droga e strumenti per il confezionamento e lo spaccio) è stato denunciato. (ANSA)