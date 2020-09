Maltempo:due persone salvate tra fango e detriti

(ANSA) - VARESE, 25 SET - Due persone rimaste intrappolate nella loro abitazione invasa da fango e detriti, sono state tratte in salvo in questi minuti dai vigili del fuoco a Castelveccana (Varese), località Battistone. Si tratta di una coppia di anziani la cui abitazione è stata travolta dall'acqua a causa del maltempo. Al momento entrambi risultano in buone condizioni di salute. (ANSA).



Il maltempo ha seriamente danneggiato le coperture di due scuole nei comuni di Venegono Inferiore e Castelseprio (Varese), dove sono al momento al lavoro i vigili del fuoco. Dieci in totale le squadre impegnate contemporaneamente per allagamenti e danni in tutta la provincia. A Tradate (Varese), nei pressi dell’ospedale e vicino alla clinica Maugeri, alcune piante sono state sradicate dal vento e hanno invaso le strade, bloccando la circolazione. Sulla A8, tra Origgio e Castellanza, un grosso albero è caduto invadendo la carreggiata.