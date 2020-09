Leolandia, finita l'estate pronti per Halloween

Le piogge hanno decretato la fine dell'estate e a Leolandia, il parco divertimenti di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, ci si prepara per l'autunno con il programma di Halloween. Lo ha comunicato il resort per il quarto anno consecutivo nominato "parco a tema più amato d’Italia secondo Tripadvisor".

Leolandia quindi si trasforma "nel fantastico mondo di HalLEOween - si legge in una nota - Debutto in grande stile sabato 26 settembre con due ospiti d’eccezione, amatissimi dai più piccoli: Carolina Benvenga, volto noto della TV dei bambini, e Topo Tip, il simpatico topolino amico dell’ambiente protagonista dell’omonima serie animata. I due amici saliranno sul palco Minitalia insieme ai padroni di casa Leo e Mia per tre diversi appuntamenti in cui ci faranno ballare con le loro divertentissime baby dance". Tra gli eventi a tema "il Festival delle Scope Magiche, alle prese con le lezioni della Scuola di Volo per prepararsi alla notte del 31 ottobre, quando il parco resterà aperto fino alle 22".