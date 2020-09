Inter: Marotta,responsabilità di fronte a contrazione ricavi

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Prima conferenza, primo appuntamento che sancisce l'inizio della stagione nerazzurra, sullo sfondo resta il Covid. L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ringrazia i medici e gli operatori sanitari, richiama la sofferenza provocata dal virus, ricorda le vittime. E traccia un quadro delle sfide che il calcio ha davanti e le strategie del club nerazzurro.

"La linea guida dettata dalla società - spiega - è la stessa degli altri club. Siamo davanti a una contrazione dei ricavi. La Fifa prevede una contrazione di quattro miliardi a livello mondiale. Questa congiuntura si ripercuoterà sui club e sulle Leghe: nessuna società italiane può rispettare il budget perché sono venuti meno i ricavi, tra cui gli introiti provenienti dagli stadi; poi ci sono i contenziosi con alcuni broadcaster.

Il grande obiettivo è salvaguardare la sostenibilità, nel rispetto del rapporto costi-ricavi. Oggi abbiamo costi certi e ricavi incerti, dobbiamo lavorare prestando attenzione ai costi.

La proprietà è decisa nel far fronte ai propri impegni, essere vicina alla squadra e alla società. Suning ha fatto investimenti in passato e li farà ancora, nonostante il momento difficile.

Serve grande senso di responsabilità da parte dei manager".

Il rischio di una recrudescenza pandemica pende sull'Italia: "E' una pandemia che non è ancora stata debellata, lo vediamo in Francia, Germania e Inghilterra. Io spero di avere la gente negli stadi perché così non c'è emozione, si fa una fatica incredibile. La gente ha bisogno del calcio e viceversa, ma non dipende da noi. Bisogna dimostrare grande senso di responsabilità da parte dei tifosi, rispettare le regole, continuare ad avere accorgimenti e attenzione". (ANSA).