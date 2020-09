Forti piogge, grandine e neve a Sondrio

(ANSA) - SONDRIO, 25 SET - Allerta maltempo alta in Valtellina e Valchiavenna, per violente precipitazioni di carattere piovoso. È tornata a essere chiusa la strada per Chiareggio, in Valmalenco, dove questa estate una frana ha causato la morte di tre turisti della provincia di Varese.

Chiusa, in Alta Valle, anche la provinciale 27 per l"elevato rischio smottamenti fra le località Aquilone e Tola, nel territorio comunale di Valdisotto (Sondrio).

In Valchiavenna una forte grandinata ha reso bianche le strade di San Cassiano. Ovunque crollo di parecchi gradi delle temperature. Neve al ghiacciaio dello Stelvio, dove sino al primo novembre restano aperti gli impianti di risalita nella ski-area per la pratica dello sci estivo iniziato ai primi di giugno. (ANSA)