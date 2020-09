Bomba d'acqua a Milanello, alberi caduti

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 25 SET - Una bomba d'acqua con raffiche di vento fortissime si è abbattuta su Milanello mentre la squadra si stava allenando sul campo esterno. I giocatori hanno continuato l'allenamento in palestra ma il centro sportivo è rimasto isolato per alcune ore a causa della caduta di diversi alberi una parte dei quali bloccava l'accesso diretto all'impianto. Milanello è rimasto anche senza elettricità per colpa del forte temporale. Ora la via d'accesso al centro sportivo è stata liberata dal pronto intervento dei giardinieri del club rossonero che hanno liberato la strada permettendo anche alla squadra e allo staff di uscire. (ANSA)