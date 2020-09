Sala, a Milano estesa gratuità suolo pubblico commercianti

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Il provvedimento del Comune di Milano per ampliare gli spazi esterni degli esercizi commerciali con delle facilitazioni, come la gratuità dell'occupazione del suolo pubblico, verrà esteso oltre la data del 31 ottobre. Lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Ho dato indicazioni agli assessorati di riferimento di attivare tutte le procedure per estendere, anche dopo il 31 ottobre, gli effetti della delibera del 14 maggio, sempre garantendo la gratuità dell'occupazione del suolo - ha scritto Sala -. La decisione di ampliare gli spazi esterni in uso agli esercizi commerciali era nata dalla volontà di sostenere settori messi particolarmente in crisi dal lockdown, come bar e ristoranti. Il provvedimento ha funzionato: in tutta la città e nei singoli quartieri, le attività interessate e i cittadini hanno apprezzato l'iniziativa. Un gradimento che è sotto gli occhi di tutti".

Nell'estendere il provvedimento il sindaco ha spiegato di essersi raccomandato "che venga posta grande attenzione al tema degli orari, come richiesto da alcuni cittadini. Ho inoltre chiesto di fare un'analisi puntuale in relazione agli spazi per sosta residenti e alla mobilità per pedoni e passeggini - ha concluso -. Andiamo avanti, con buonsenso". (ANSA).