L'Italia di Genny sfila al parco Sigurtà

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Nonostante le difficoltà che stiamo vivendo la forza della creatività italiana va avanti" dice Sara Cavazza Facchini, direttrice creativa di Genny, in apertura del video della sfilata della collezione per la prossima estate, girato al Parco Giardino Sigurtà. Una collezione "ispirata all'Italia e a tutte le sue bellezze" dice la stilista, prima di lasciare spazio agli abiti ispirati agli anni cinquanta e al finale tricolore nei colori della bandiera.

In passerella piccole giacche color glicine coordinate agli shorts, top a corpetto, tute traforate, blazer in versione spolverino, vestaglia e camicia. (ANSA).