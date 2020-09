Galliani, Ibra un leone e guarirà in fretta

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Zlatan è troppo forte, è veramente un leone e guarirà in pochi giorni". Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, intervistato da Sky Sport, commentando la notizia della positività dell'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic.

"Gli ho mandato subito un messaggio, mi ha risposto con delle foto ironiche sulla birra Corona. Zlatan è troppo forte, veramente un leone, per questo sono innamorato di lui", ha aggiunto Galliani". "Da quando è arrivato il Milan è in testa al campionato: questa notizia del Covid non ci voleva, spero torni negativo prestissimo, ma è troppo forte fisicamente e ci metterà pochi giorni. È sovrannaturale, basta vederlo a quasi 39 anni.

Riprovare a portarlo al Monza? Magari (ride, ndr). Per ora gli faccio tanti auguri", ha concluso. (ANSA).