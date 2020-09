Fontana a Lodi, caffè con 'paziente 1'

(ANSA) - LODI, 24 SET - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato questa mattina a Lodi Mattia Maestri, il 38enne di Codogno considerato il 'paziente 1', cioè il primo caso di Coronavirus accertato in Italia. "Oggi sono a Lodi, ho colto l'occasione per prendere un caffè con Mattia, il primo paziente italiano grazie al quale siamo riusciti a far partire l'allarme in tutto il Paese, in tutta Europa" ha scritto Fontana su Facebook pubblicando le foto dell'incontro con Mattia in un bar.

"Voglio ricordare un fatto che ormai è appurato. Grazie alla forza e alla resistenza di Mattia - ha aggiunto Fontana - abbiamo capito che qualcosa non andava nella sua malattia.

Grazie a questo e al coraggio dei medici di Codogno (Lodi) che hanno scelto di andare oltre ai protocolli, il virus è stato scovato. Diversi studi hanno poi ricostruito che il Covid circolava sul territorio già da diverso tempo, addirittura da mesi". "Forza Mattia, grazie. Oggi parliamo di #Lodi e di questo splendido territorio", ha concluso il governatore.

Fontana oggi è a Lodi per la presentazione del 'Piano Lombardia' che stanzia fondi straordinari per progetti di sviluppo del territorio e per il finanziamento di opere pubbliche. Lodi è stata scelta come prima tappa del tour lombardo in quanto simbolo dell'inizio della pandemia. Il presidente incontrerà nella sede della Provincia sindaci del territorio, esponenti degli enti locali e delle organizzazioni di categoria economiche. In programma anche una visita al Parco tecnologico Padano e, nel pomeriggio, alla Fondazione Danelli e all'azienda Zucchetti. Alle 14 è prevista una conferenza stampa all'Ospedale Maggiore di Lodi. (ANSA)