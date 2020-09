Emporio Armani crea dialogo leggero lui-lei

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Non una sfilata, ma un video. Non solo modelli, ma attori, musicisti e ballerini per mettere in scena un dialogo tra maschile e femminile da cui far nascere nuovi equilibri, simboleggiati dalla palla luminosa che chiude la clip, girata nel teatro di via Bergognone e trasmessa oggi online. E' Building Dialogues, il video che racconta le collezioni Emporio Armani per la primavera/estate 2021, unendo l'arte musicale e visiva di Frédéric Sanchez alle architetture di Tadao Ando, in un viaggio immaginario verso un futuro luminoso.

Nel video diretto da Leandro Manuel Emede e Nicolò Cerioni, oltre ai modelli, anche volti noti come Alice Pagani, attrice della serie Baby e volto del profumo Emporio Armani In love with you freeze, Najwa Nimri di Vis à Vis e La Casa di Carta, Omar Ayuso della serie tv Élite, Lucas Lynggaard Tonnesen della serie The Rain, Rocco Fasano di Skam Italia, Miguel Àngel Silvestre di Sense8 e Narcos, ma anche musicisti come Joan Thiele, Nahaze, Sita Abellan, e ballerini quali l'etoile dell'Opera Germain Louvet e i gemelli Laurent e Larry Bourgeois. (ANSA).