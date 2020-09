Basket: Scatta LBA, nuovo trofeo per i campioni

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Un nuovo trofeo per la squadra campione, un nuovo title-sponsor (UnipolSai) e un nuovo advisor (Infront). La Lega Basket del presidente Gandini si rilancia dopo lo stop forzato per il Covid che ha costretto a dichiarare conclusa in anticipo la scorsa stagione senza assegnare il titolo e annuncia queste novità durante la presentazione del campionato. La Supercoppa allargata a tutte le 16 squadre e vinta nella Final Four di Bologna dall'Ax Milano (grande favorita anche per la Lba ma con Micov fuori almeno un mese per un infortunio al gomito) è stato un croccante antipasto, da sabato - con l'anticipo tra Treviso e Trento - ogni partita varrà due punti per la corsa ai playoff e alla salvezza. "La ripartenza - spiega il presidente della Fip, Gianni Petrucci - è stato un grande risultato. I presidenti stanno creando una Lega coesa e compatta, faccio i complimenti a loro e a Gandini. Ci saranno momenti di tensione, ma è fisiologico. Sarà un campionato interessantissimo, sperando che il Coronavirus ci dia il minor fastidio possibile".

Gandini è particolarmente orgoglioso del nuovo trofeo, costruito dalla stessa azienda che produce la Coppa del Mondo di calcio, e si augura che i palazzetti potranno restare aperti come già successo in Supercoppa: "La nostra interlocuzione con il governo è continua. Abbiamo avuto una fortissima spinta dal presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini che in queste ore porterà all'attenzione dei ministeri un protocollo per la riapertura degli impianti in una percentuale che ci attendiamo attorno al 25%. Il Governo si è impegnato a farla diventare norma nazionale. Ci auguriamo avvenga a stretto giro, visto che l'attuale decreto scade il 7 ottobre, e che possa comunque esserci già un po' di pubblico dalla prima giornata, con le ordinanze regionali". (ANSA).