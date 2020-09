Allerta meteo in provincia di Milano

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Il Centro funzionale Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di 'criticità gialla', ovvero di rischio moderato, per temporali forti a partire dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 24 settembre, e per tutta la notte fino domani, venerdì 25.

L'ondata di maltempo dovrebbe proseguire anche sabato per un progressivo alzarsi del vento a partire da domani mattina.

Allerta arancione, invece, per il rischio idrogeologico.

I vigili del fuoco sono in prontezza soprattutto per interventi nella zona Nord della metropoli e dell'hinterland, e la Polizia Locale sta monitorando i fiumi Seveso e Lambro. Le piogge più forti si attendono, come in altre occasioni, nella fascia prealpina, in intensificazione in serata.

Il Comune di Milano ha già attivato dalle scorse ore il Centro operativo comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici allertando anche le squadre della Protezione civile, Metropolitana Milanese e Servizi idrici in caso di attivazione del piano di emergenza. (ANSA)