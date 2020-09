Trenord:nuove biglietterie a Milano Centrale e in 6 stazioni

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Trenord rileva e riapre sei biglietterie in Lombardia e inaugura un punto vendita a Milano Centrale. L'azienda ha dato il via a un piano di potenziamento del servizio di vendita e assistenza che vedrà entro settembre la riapertura - con estensione degli orari di attività - di punti vendita a Milano Lambrate, Monza, Lodi, Gallarate, Voghera, Como San Giovanni.

Inoltre, da giovedì 17 settembre è attiva a Milano Centrale una biglietteria Trenord, che oggi è stata visitata dall'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Claudia Maria Terzi, alla presenza dell'Amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri e del nuovo team di venditori che comprende anche 8 neo assunti. Situata al piano terra nella galleria commerciale, la nuova biglietteria di Trenord a Milano Centrale è attiva tutti i giorni dalle ore 6.30 alle 21. A Milano, da martedì 22 settembre è inoltre nuovamente attiva la biglietteria nello scalo ferroviario di Lambrate.

Nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, Trenord suggerisce comunque agli utenti di prediligere i canali online per l'acquisto dei titoli di viaggio al fine di evitare assembramenti e code. "La nuova biglietteria a Milano Centrale, così come le altre sei che abbiamo rilevato da Trenitalia e che adesso gestiremo come Trenord - ha spiegato Piuri - rientra in un piano più generale che riguarda l'assistenza ai clienti e la presenza nelle stazioni dove circolano più passeggeri.

L'obiettivo è presidiare in maniera più adeguata, garantendo la presenza delle biglietterie ma anche in termini di assistenza alla clientela, gli snodi in cui passa la maggior parte delle persone".

Per l'ad, alla luce di quanto accaduto nei mesi scorsi con la pandemia "dobbiamo anche spingere sui canali digitali, che devono essere più utilizzati di quanto avviene oggi". Una raccomandazione fatta anche dall'assessore Terzi, che in merito alle biglietterie, ha aggiunto: "Quello che mi preme evidenziare è il nuovo approccio di Trenord: un chiaro segnale partito nei mesi scorsi di maggiore interazione con il cittadini e una maggiore visibilità" dell'azienda. (ANSA).