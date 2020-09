Simonetta Ravizza, inno alla semplicità

(ANSA) - MILANO, 23 SET - "La semplicità mi piaceva anche prima del lockdown, ma a maggior ragione ora che c'è richiesta di cose che durino e senza stagione, pezzi facili da tenere nel guardaroba e mischiare a piacere": così Simonetta Ravizza, nel suo negozio milanese, presenta la collezione per il prossimo anno, inno alla natura e - appunto - alla semplicità.

Ed ecco la camicia bianca di cotone, il bermuda di pelle bianca e la cinta di corda, il soprabito di nappa, la Tshirt con la taschina in pelliccia, le Birkenstock in agnello e i reggiseni passepartout in camoscio da mettere su bluse e abiti. (ANSA).