Mila Schon, un'estate essenziale e pulita

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Un cubo abitabile le cui facce sono popolate da una moltitudine di donne e con alcun volti ritagliati, dove poggiare il viso per farsi ritrarre: è Mila sono io, l'installazione pensata per raccontare la nuova collezione di Mila Schon per la prossima estate e per raccontare una moda senza tempo e senza età, che si materializza attraverso un guardaroba essenziale fatto di tagli puliti e volumi liquidi.

Ed ecco i tuxedo, le piccole giacche maschili, le sahariane, le t-shirt dress, le bluse e i pantaloni dai volumi fluidi e in motivi monogrammati. (ANSA).