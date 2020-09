Gdf Pavia copia dati telefono Fontana per caso DiaSorin

(ANSA) - MILANO, 23 SET - I militari della Gdf di Pavia si sono recati stamani a casa del Governatore della Lombardia Attilio Fontana per effettuare copia forense dei contenuti e, in particolare della messaggistica, del suo cellulare nell'ambito dell'indagine con al centro l'accordo tra Diasorin e il Policlinico San Matteo per lo sviluppo dei test sierologici e molecolari per la diagnosi del Covid, La stessa operazione da parte delle Fiamme Gialle è stata effettuata sul telefono di Giulia Martinelli, la responsabile della segreteria del presidente lombardo, nonché ex compagna del leader della Lega Matteo Salvini. Nessuno dei due risulta indagato nell'indagine avviata dal Procuratore aggiunto Mario Venditti che invece vede tra le persone iscritte i vertici sia dell'istituto di ricerca pavese e sia della multinazionale di ricerca in campo farmacologico. (ANSA).