Coronavirus: in Lombardia 196 nuovi casi, nessun decesso

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Sono 196 rispetto a ieri i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 29 'debolmente positivi' e 6 a seguito di test sierologico) a fronte di 22.805 tamponi eseguiti (totale complessivo: 1.990.912.). In terapia intensiva. secondo i dati della Regione, sono 33 pazienti (-1) mentre quelli non in terapia intensiva sono 308 (+14).

Non si registrano decessi (il totale complessivo è di 16.925). (ANSA).