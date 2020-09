Atalanta:è ufficiale Colley al Verona

(ANSA) - BERGAMO, 23 SET - L'Atalanta ha ufficializzato la cessione all'Hellas Verona dell'attaccante Ebrima Colley con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il nazionale del Gambia, classe 2000, è reduce da 5 presenze da cambio in prima squadra nella stagione 2019-2020 dopo aver segnato 31 gol in 55 partite con la maglia della Primavera nerazzurra in due annate e mezza.

"Nel ringraziare il giocatore per il contributo dato prima nel settore giovanile per la conquista di due Scudetti e una Supercoppa Primavera e poi in prima squadra, gli auguriamo il meglio per questa sua nuova esperienza professionale. In bocca al lupo Ebrima!", spiega una nota sul sito della Dea. (ANSA).