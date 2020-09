A Milano gli abiti di Daniela de Souza per i City Angels

Gli abiti di Daniela de Souza per una serata di beneficenza a favore dei City Angels. E’ l’evento ospitato nel salotto, anzi terrazzo, di Cesarina Ferruzzi su iniziativa della madrina dei City Angels, Daniela Javarone, presidente degli Amici della Lirica. Accompagnata dal marito, Alexandre Pereira, ex sovrintendente del Teatro La Scala, oggi alla guida del Teatro del Maggio Fiorentino, Daniela De Souza ha fatto sfilare i suoi capi tra vestiti da sera tulle, e richiami all’alta sartoria, notevoli alcune mise in stile anni ‘50 di piacevole sobrietà. Data la presenza di Pereira, non poteva mancare un’esibizione musicale di alto livello, con il giovanissimo e pluripremiato violinista Leonardo Moretti, reduce dalla Carnegie Hall ed esecuzioni per il presidente Mattarella e il premier cinese Xi Jinping.

Ad applaudire gli abiti di Daniela de Souza, Mario Furlan e Sergio Castelli, dei City Angels il tenore Vittorio Grigolo, Mariastella Gelmini, Marinella di Capua, il gioielliere palermitano Luigi Monacò, e la milanese Ginevra Tomasi, un cui gioiello vintage è andato ad un fortunato vincitore della lotteria. Accoglienza a cura di Carmen Giambelli e aperitivo firmato da Francesca Leggieri del ristorante Parioli. Il tutto con il supporto di Bruno Bella, patron della Vibeco.