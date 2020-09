Lombardia: Fontana, nessuna necessità di fare rimpasti

(ANSA) - MILANO, 22 SET - "Io non credo che ci sia nessuna necessità di fare rimpasti: lo dico da sei mesi, da quando è iniziata a girare questa voce, non posso che ribadirlo oggi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo alla domanda se, ora che si è conclusa la tornata elettorale, ci saranno cambiamenti nella sua giunta.

Quindi nessun tagliando di metà mandato? "No, credo proprio di no", ha risposto Fontana ai giornalisti, a margine dei lavori del Consiglio regionale. (ANSA).